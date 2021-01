Tchad : importante saisie d'armes de guerre au Salamat

Le commandant de la zone de défense et de sécurité nº 10 de la province du Salamat, le colonel Daoud Sandal Mahamat, a présenté à la presse locale, plusieurs armes à feu récupérées des mains des civils. C'est la caserne militaire de la zone nº 10 qui a abrité la cérémonie officielle organisée ce samedi 23 janvier 2021 en présence des autorités civiles et militaires.



Suite aux événements douloureux survenus au début du mois de janvier, précisément le 1er et 2 dans la sous-préfecture de Mouraye entre éleveurs et agriculteurs, les forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour calmer la situation et stopper le conflit. Lors des affrontements entre les deux communautés, les belligérants ont même utilisé des armes à feu pour s'entretuer.