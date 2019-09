Tchad : impressionnante saisie d'un millier d'armes dont 6 bazooka au Sila

Une cérémonie de présentation d'armes saisies, a eu lieu ce jeudi à Goz Beida, en présence du gouverneur de la province de Sila, Kedellah Younous Hamidi et du coordonnateur des commission mixtes en charge des désarmements dans la province de Sila.



Plusieurs armes de différents calibres ont été présentées au gouverneur. Au total, 1041 armes dont six bazooka et des munitions ont été récupérés lors des contrôles dans la zone périphérique de la ville de Goz Beida.



Les fouilles ont été menées sur l'axe de Koutoufou, Abdi, Doroti, Koubeigou, tandis que d'autres opérations se poursuivent dans la zone rouge.



Le gouverneur du Sila s'est réjouit de cette prise de conscience de la population de Sila. Il a remercié les forces de défense et de sécurité pour leur travail abattu sur le terrain.