Tchad : impudicité, une pratique choquante au fleuve Chari

Certaines personnes se permettent de prendre des bains sans respecter la pudeur au fleuve Chari, sous les deux ponts reliant le 9ème arrondissement aux autres quartiers.



Hommes et femmes exposent leur nudité en se baignant, ou en faisant la lessive, un comportement qui gêne les passants. Le respect de l'intimité est souvent négligé, laissant les corps exposés aux regards des usagers, hommes et femmes, qui se sentent mal à l'aise.



Certains détournent le regard ou esquissent un sourire embarrassé. Pourtant, le corps humain est censé être protégé et respecté. Malheureusement, cette norme semble disparaître. Tout au long du fleuve, sans distinction de sexe ou d'âge, chacun agit à sa guise.



Ces comportements augmentent les risques de harcèlement sexuel ou d'agression, particulièrement envers les filles et les femmes. Bien que N'Djamena soit une ville cosmopolite, cela ne justifie pas le mépris des mœurs et des règles de pudeur.