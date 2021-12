Tchad : impuissance masculine, une réalité silencieuse

Dans certains carrefours, c’est le sujet des jeunes mariés mais la causerie autour de ce débat se passe à voix basse où chacun donne son avis sur le produit utilisé, soit moderne ou traditionnel. Souvent l’on entend le nom du viagra, le garcinia cola communément appelé « petit cola » et d’autres produits.



Pourtant, de nos jours, il existe des traitements modernes et traditionnels, explique Jeanne, infirmière au centre de santé d’Ardep-Djoumal, dans la commune du 3e arrondissement. Très peu d'hommes souffrant de cette maladie ont le courage de l’avouer, parfois à leur propre partenaire, ajoute-t-elle.



Selon un magazine de santé, l’impuissance masculine affecte tout âge car elle peut avoir plusieurs origines comme la fatigue, le stress, l’alcool ou problème de mauvaise alimentation. En cas de maladie, le médecin prescrit souvent du sildénafil, du viagra ou de tadalafi. Ces trois molécules favorisent le relâchement des muscles lisses des corps caverneux. Cela permet d’augmenter le flux artériel à l’origine de l’érection.



Même si ces médicaments agissent rapidement, ils doivent être utilisés avec beaucoup de précaution chez les personnes présentant des troubles cardiaques. Le plus important est de consommer des aliments riches en vitamines et minéraux permettant une bonne irrigation du sang afin d’augmenter la qualité de sperme, explique-t-il.