Tchad : inauguration d’un laboratoire stratégique soutenu par le Fonds Équipe France

Ce laboratoire, réhabilité et équipé grâce au soutien du Fonds Équipe France, pour un montant de 135 450 000 FCFA, est le fruit d’une excellente collaboration entre l’IRED, le CIRAD et la Coopération française. Dans son allocution, le directeur général de l'IRED, Dr Abdel Azize Arada Izzedine, a souligné qu’il symbolise une vision commune d’un élevage moderne et durable, fondé sur l’innovation et le respect des normes de qualité.



Ce laboratoire contribuera à améliorer la qualité des aliments pour le bétail, à renforcer la sécurité sanitaire, à optimiser les pratiques d’élevage et à favoriser l’émergence de solutions adaptées aux défis locaux.



De son côté, l’attachée de coopération scientifique et universitaire, également représentante de l’ambassade de France au Tchad, Dr Weloré Tamboura, a rappelé que ce projet, financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères dans le cadre du Fonds Équipe France, vise à renforcer les capacités de l’Institut de Recherche en Élevage pour le Développement (IRED) sur les problématiques de recherche et d’analyse liées au secteur de l’élevage, afin de contribuer à la sécurité alimentaire au Tchad.



L’ambassade de France soutient des projets innovants, s’inscrivant dans le Plan national de développement et visant à relever les défis majeurs du pays en matière de développement socio-économique.



Les deux volets principaux de ce projet, la rénovation et la mise en conformité du laboratoire de recherche et d’analyse selon les standards internationaux, ainsi que le renforcement des capacités des équipes techniques et de recherche, en collaboration avec le CIRAD, permettront de consolider les activités de l’IRED, en menant des recherches essentielles à l’amélioration de la sécurité alimentaire au Tchad.



Pour sa part, le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Pr Abderahim Awat Atteib, a déclaré : « C’est une infrastructure stratégique pour notre département et pour l’avenir de notre élevage, réalisée dans le cadre du projet Fonds Équipe France, qui vise à renforcer les capacités de l’IRED en matière de recherche et d’analyse dans le secteur de l’élevage.



Ce secteur, comme vous le savez, occupe une place de choix dans notre économie nationale. » Il a exprimé sa reconnaissance à l’ambassade de France pour ses appuis multiformes, notamment pour le financement de ce projet, et salué la collaboration fructueuse entre l’ambassade, le CIRAD, l’IRED, les universités et les instituts d’enseignement et de recherche dans le domaine scientifique.



Il convient de rappeler que cette cérémonie a également été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre trois institutions d’enseignement supérieur : l’Université des Sciences et Techniques d’Abéché (USTA), l’Université de Sarh et l’Université de Mongo.