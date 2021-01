Tchad : inauguration d'une mosquée à Baladja, dans la province du Lac

L'ONG humanitaire Al-Chafi pour la bienfaisance a apporté son appui à la localité de Baladja en construisant une mosquée d'une superficie de 15 m2, dotée de quatre salles de classes, cinq latrines publiques et un forage. La localité de Baladja a construit sa première mosquée en 1974. Elle a été réfectionnée en avril 2000.



Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Koulidia, Mahamat Koti Ramata, et le représentant du comité d'organisation Al-Goni Moussa Youssouf, ont remercié l'ONG pour son geste humanitaire et social. Ils ont implore Dieu de bénir cette organisation dans ses œuvres salvatrices.