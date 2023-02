Tchad : inauguration de l'Hôpital de la Refondation au 1er arrondissement

Lors de son allocution, le directeur de l'hôpital provincial, Ahmat Souleymana, a souligné que l'hôpital avait servi de site de prise en charge des cas de COVID-19 en 2020 et 2021. Il a également noté que le nouvel hôpital jouerait pleinement son rôle en coopérant avec les autres structures sanitaires de la région.



Le droit de tous à un accès égal aux soins de santé a été au centre des discussions lors de la cérémonie. Le directeur de l'hôpital a encouragé la population locale avoisinante à fréquenter l'établissement pour leurs problèmes de santé, en particulier la santé de la mère et de l'enfant. Il a également souligné l'importance d'être des relais pour persuader les indécis à venir à leur hôpital pour leur problème de santé. Les participants ont été rassurés à cette occasion que les accouchements et les consultations prénatales sont gratuits.



Le ministre de la Santé et de la Prévention a, de son côté, noté que l'hôpital avait été construit sur fonds propres de l'État et dispose d'une capacité hospitalière de 136 lits extensibles, ainsi que de l'essentiel des services de prise en charge. Le plateau technique de dernière génération de l'hôpital permettra de donner la vie, de changer la vie et de sauver des vies.



L'objectif général du Plan National de Développement Sanitaire 2022-2030 est d'assurer à la population un accès universel aux soins de santé de qualité. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de solliciter un appui et un accompagnement objectifs pour apporter les soins nécessaires aux cas confirmés et suspects hospitalisés.