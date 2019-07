Tchad : inauguration de la fibre optique à Abéché

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a participé samedi, depuis Abéché, à l’inauguration du réseau à fibre optique Adre-N’Djamena, long de 1200 km.



Installés devant un écran connecté à internet et une caméra dans une salle de l’Université Adam Barka, le gouverneur et plusieurs autorités civiles et militaires ont eu droit à une retransmission en direct de la cérémonie depuis N’Djamena.



Ramadan Erdebou a également échangé par visioconférence avec le chef de l’Etat Idriss Deby.



Abéché est l’une des 12 villes desservies par la fibre optique.