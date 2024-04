Tchad : inauguration du chantier de l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques

Dans le cadre du lien que les habitants du 3ème arrondissement de N’Djamena entretiennent avec les Forces Françaises au Sahel (FFS), des travaux ont été réalisés au profit de l’Entente des Eglises et Missions Evangéliques au Tchad (EEMET).



Au Tchad, les Eglises protestantes œuvrent au-delà du seul cadre confessionnel, et sont très actives dans le secteur éducatif et dans les orphelinats. Après un mois de travaux et 8 609 850 FCFA investis par les forces françaises, le projet d’électrification a permis de poser des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment principal, et d’améliorer la qualité de l’installation électrique du centre.



Assortis à un système de batteries pour stocker l’énergie, les outils recourant à l’énergie électrique pourront donc fonctionner tous les jours. Cette nouvelle installation donne désormais la possibilité aux différents bureaux de produire l’ensemble des documents nécessaires pour l’organisation des activités de l’EEMET et ce, sans coupure électrique.



Il s’agit d’une réelle plus-value pour le bon fonctionnement de l’EEMET, au niveau national, en assurant le lien avec ses représentants en province. Entre décembre 2023 et février 2024, les FFS ont réalisé des travaux au profit des élèves de l’école JARICOT de la paroisse Saint-Paul de Kabalaye du même arrondissement, signe des liens forts qui unissent ses habitants aux FFS.



Les activités d’aide au développement sont conduites par les forces françaises au Sahel (FFS). Les projets dits « civilo-militaires » (CIMIC), conduits par les FFS, s’inscrivent dans une action plus globale menée par la France, au profit des populations locales civiles, et en appui au développement économique, social et culturel du Tchad.



L’action française repose sur une complémentarité de trois entités étatiques présentes dans le pays : l’ambassade de France, l’Agence française du développement (AFD) et les FFS. Ces dernières se consacrent à mener à bien des projets d’intérêt local.



En 2023, elles ont investi un budget de 880 000 euros dans 41 projets majeurs à travers le pays, dans les domaines de l’éducation, d’accès à l’eau, de développement culturel et d’accès aux soins. Ces projets sont naturellement menés dans les zones géographiques d’implantations des FFS, à savoir N’Djamena, Abéché et Faya-Largeau.



Les contacts avec les populations y sont concrets, et le recueil de leurs besoins se retrouve largement facilité. Ils tendent cependant à s’étendre sur le territoire tchadien (N’Gouri par exemple), au même titre que les activités menées en partenariat avec les forces de sécurité tchadiennes.



Les projets locaux ainsi menés ont pour premier objectif, l’amélioration directe des conditions de vie des populations bénéficiaires ; les effets se font sentir très directement et quotidiennement, et contribuent à mieux pouvoir se concentrer sur d’autres axes de progrès et d’amélioration.