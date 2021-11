Tchad : incendie sur un site pétrolier de Komé, des villageois dans le désarroi

Les quatre cuves de stockage brut du pétrole sont incendiées. En dépit des efforts consentis, le feu n'a pas pu être éteint. "C’est seulement ce matin et avec l’intervention d’une équipe de techniciens du site pétrolier de Koudalwa dans le Chari-Baguirmi que la situation a été maitrisée", explique un technicien.



Sur ce site, quatre des six cuves sont parties en fumée.



Les populations des villages environnants les plus proches de ce site à savoir Ngalamba et Maïnkéri disent être dans le désarroi. Les cultures et les eaux de puits sont polluées.



Elles interpellent le gouvernement et les bonnes volontés à songer à leur sort car elles courent un grand risque. Tous leurs cris de détresse sont portés par leurs chefs notamment Mbailassem Gilbert du village Ngalamba et Ngartoïdé Bernard de Maïnkéri.