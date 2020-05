Tchad : incident à l'Assemblée nationale avec un garde nomade, "l'affaire est close"

Maître Koudou Baiguinassem a ajouté que son client "est au désarroi d'apprendre qu'une plainte serait en vue d'être déposée. Il ne s'est pas approché d'eux. S'ils le font c'est en leur nom et pour leur compte. Lui il n'entend pas déposer une plainte, dès lors qu'il adressé une lettre d'excuses et que l'affaire était close, réglée entre eux.""Il m'a saisi. (...) Lui, il ne fait pas de chantage à propos de ce dossier. Il m'a clairement dit que la procédure est close, terminée, donc par conséquent, ceux qui ont fait des chantages en son nom, nous entendons saisir le bâtonnier relativement à la publicité engagée en son nom", a indiqué Maître Koudou Baiguinassem.Mardi, les avocats Me Alain Kagonbé et Me Françis Lokoulde ont réagi à l'incident entre l'agent de la Garde nomade et nationale du Tchad en service à l'Assemblée nationale, Galmaï Tchouwi Togou, et le ministre Mahamat Abali Salah. Ils ont évoqué une possible plainte, sans toutefois annoncer une plainte formelle.