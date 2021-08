Tchad : incinération d’une quantité importante de médicaments au Batha

La Pharmacie provinciale d'approvisionnement (PRA) du Batha a procédé à l’incinération d’importante quantité des médicaments le 23 août 2021, en présence des autorités administratives, communales, civiles et militaires de la province du Batha. Cette opération vise à déceler les produits périmés qui sont encore dans les structures sanitaires, et de les faire brûler. D’une valeur de 17 233 390 FCFA, les médicaments et consommables médicaux qui ont été incinérés datent de quatre ans.



Dans son intervention, le délégué sanitaire de la province du Batha, Dr Foksi Élie, a souligné que la loi de la République indique que tout médicament arrivé à expiration, qui se trouve dans les différentes formations sanitaires de la province du Batha, publiques ou privées, doit fait l'objectif d'une destruction ordonné. C’est ainsi que la PRA du Batha a fait le tour dans les différentes formations sanitaires de la province, et en a retiré les médicaments périmés.



Le secrétaire général de la province, Mahamat Abdelaziz Maï, représentant le gouverneur, a salué cette initiative.