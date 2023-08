TCHAD

Tchad : incivisme à Moundou, des caniveaux obstrués aggravent les inondations

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Août 2023

Alors que les pluies deviennent de plus en plus intenses dans la ville de Moundou, certains citoyens obstruent les caniveaux avec différentes ordures ménagères, notamment des déchets plastiques, empêchant ainsi l'écoulement de l'eau vers le fleuve et le bassin de rétention.