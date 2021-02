Tchad : indigné par la marche du 6 février, le CAJPDET appelle à la sagesse

Le président du Collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (CAJPDET), Mahamat El-Mahdi Abdramane, a fait part dimanche de son "indignation contre certains responsables de la société civile" qui "se mettent du côté des Transformateurs pour appeler le peuple tchadien à une marche le 6 février 2021, date du congrès d'investiture du candidat du MPS pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021".



"Nous appelons à la sagesse de M. Mahamat Nour Ibédou, avec tout le respect que la jeunesse tchadienne lui doit. Il doit cesser avec cette duplicité et ce volt-face qui n'est ni à son avantage, moins encore à l'avantage de son organisation", a déclaré Mahamat El-Mahdi Abdramane.



Il a ajouté qu'en "cette ère de la 4ème République naissante, certains comportements rétrogrades ne sont pas admis".



Réagissant au rapport de Crisis Group International sur l'armée tchadienne, le Collectif estime qu'il est tronqué, dénué de tout fondement et jette un discrédit sur les activités militaires.