Tchad : inéligibilité ou non des dirigeants de la transition ; une question "épineuse", reconnaît le Présidium

Après la présentation du dernier rapport thématique, le Présidium a décidé de ne pas ouvrir les discussions en plénière pour éviter une "fragmentation". Il privilégie une "discussion globale sur un paquet de sujets qui sont liés", indique Limane Mahamat.



Le rapporteur général Limane Mahamat reconnaît que la question de l'inéligibilité ou non des dirigeants de la transition est "épineuse". Le débat sur la forme de l'État suit la même logique. Selon Gali Ngothé Gatta, il y a un risque "d'éclatement du consensus" en plénière. Limane Mahamat ajoute "qu'on ne peut pas engager des débats sur des questions fragmentaires".



La commission ad hoc présentera ses éclairages mercredi matin à la plénière, avant des débats décisifs. D'ores et déjà, en plénière, les participants murmurent que "les dés sont pipés" : État unitaire fortement décentralisé, éligibilité des dirigeants de la transition et prolongation de la transition. Toutefois, rien n'est encore décidé.