Tchad : inertie face à la flambée des prix au Ouaddaï

L'Association des droits de consommateurs (ADC) de la province du Ouaddaï est restée bouche bée depuis lors, face à la flambés des prix des denrées alimentaires dans les marchés de la place.



Comme la plupart des grandes villes du Tchad, la ville d'Abéché est confrontée au problème de pénurie du gaz butane. Pour sauver l'environnement des coupes abusives des arbres, l'État a subventionné le prix de la bouteille de gaz butane à 2000 FCFA, sur l'ensemble du territoire national.



Cependant, la société chargée de la distribution du gaz butane aux commerçants respecte son engagement vis-à-vis de l'État pour fournir ce produit à moindre prix aux commerçants, afin que les ménages s'approprient. Mais certains grossistes véreux foulent au pied les mesures gouvernementales, en augmentant chaque jour le prix.



Par conséquent, le prix du gaz varie d'un commerçant à un autre, et n'est jamais stable sur les points de vente. Pour ce faire, certains commerçants vendent le gaz à 2500, 3000, 4000, voire 6000 FCFA dans les quartiers reculés de la ville, mais aussi les villages environnants.



Par ailleurs, ces commerçants des mauvaises fois partent auprès de la société chargée de distribution pour payer une quantité importante, puis les garder dans les boutiques et attendent que la réserve de la société s'achève, afin de profiter pour augmenter les prix. Ces derniers vendent sans respecter le prix fixé par l'État, et ne s'inquiètent de rien.



À cela, s'ajoute l'augmentation du prix du pain qui était au départ à 100 FCFA a grimpé à 150 FCFA dans les boutiques. La population s'interroge si réellement l’association des droits de consommateurs (ADC) fait son travail dans le Ouaddaï, en voyant les commerçants augmenter les prix des denrées alimentaires. Que font donc les autorités compétentes de la ville si l'ADC est inerte fassent à la flambée des prix dans les marchés ? La question reste posée.