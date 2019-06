Tchad : inhumation de Djimtorom Nestor, soldat de la DGSSIE tué au Nigeria

Le chef d'état-major général des armées 1er adjoint, général Djimadoum Tirayna, a présidé mercredi matin au camp de 27, la cérémonie d'inhumation du soldat de 2ème classe Djimtorom Nestor Tokino.



De nombreux officiers et militaires ont pris part à la cérémonie, en présence des membres de la famille du défunt.



"La nation tchadienne rend un hommage mérité. Par ce sacrifice suprême, vous avez défendu l'honneur de la patrie. En cette circonstance douloureuse, le chef d'état-major général des armées adresse à la famille endeuillée ses condoléances les plus attristées et l'assure de sa profonde compassion", a déclaré le soldat Bangan Derbe.



Djimtorom Nestor Tokino a été décoré à titre posthume, au nom du Président de la République, par le général Djimadoum Tirayna. Il est cité dans l'ordre de la croix de mérite militaire à l'ordre de régiment avec étoile d'argent.



Le général Djimadoum Tirayna s'est incliné devant le cercueil recouvert du drapeau tchadien.



Djimtorom Nestor Tokino a intégré l'armée début 2017 et faisait parti du corps de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'Etat (DGSSIE). Il a été tué le 21 juin dernier à Doro Naïra, au Nigeria, au cours d'affrontements avec des terroristes.



Agé de 33 ans, il est né le 1er janvier 1986 à Bodo, dans la province du Logone Oriental.



Son corps a été enterré au cimetière militaire de Farcha.