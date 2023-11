Tchad : initiatives renforcées en nutrition et sécurité alimentaire à Mongo

Le Secrétaire Général de la province du Guéra, Djerembeté Dingamyo, a exprimé sa gratitude envers la mission pour leur contribution à l'évaluation des activités des comités CPNA et CPA dans la province.



Madame Khadidja Clémence Bambao a profité de cette occasion pour annoncer la création d'un comité de sécurité alimentaire et nutritionnel dans la province du Guéra, qui sera dirigé par le point focal du CPNA, Al'idjazi Ali.



Monsieur Olivier Guiryanan a remercié le Secrétaire Général de la province pour son hospitalité et a encouragé les deux comités à surmonter les défis et à atteindre leurs objectifs en matière de nutrition et de sécurité alimentaire.