Tchad - inondations : des infrastructures endommagées et un accès difficile aux zones touchées

Les inondations ont également gravement affecté les infrastructures du pays, rendant l'accès à certaines zones pratiquement impossible. Plusieurs ponts clés reliant des zones du Mayo-Kebbi Ouest, du Mandoul, et du Sila ont été détruits par les eaux. Les ouadis en crue dans l'est du pays posent également des défis logistiques pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Face à ces contraintes, des moyens alternatifs comme l'utilisation d'hélicoptères ont été mis en place pour faciliter la distribution de vivres et d'articles non alimentaires aux personnes les plus vulnérables.



Bien que des efforts de financement aient été lancés, avec des partenaires humanitaires mobilisant environ 20,4 millions de dollars pour répondre à la crise des inondations, les besoins restent immenses. Avec un déficit de financement de 84%, des secteurs critiques comme l'abri d'urgence, l'alimentation, et la santé sont encore sous-financés. Le gouvernement tchadien et ses partenaires continuent d'appeler à une augmentation des fonds pour répondre efficacement aux besoins croissants, alors que les conditions météorologiques ne montrent aucun signe d'amélioration.