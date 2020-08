Tchad - inondations : des sites identifiés pour installer des sans abris à N'Djamena

"À N'Djamena, trois sites ont pour l'instant été identifiés, sur lesquels vont être installés nos compatriotes qui se retrouvent sans abris", a déclaré jeudi le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Il a précisé que "dans les jours à venir", le rythme des distributions va être "accéléré", que ce soit à N'Djamena ou dans des provinces.



"Dans certaines localités, il y a un stock important de vivres qui est constitué (...) Nous allons puiser également dans ce stock de vivres pour renforcer notre assistance et secourir le mieux possible", a indiqué Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Vendredi matin, le ministre s'est rendu à Am Timan, au Salamat, dans le cadre des opérations d'assistance aux victimes d'inondations.