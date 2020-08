Tchad - inondations : "l'on doit s'attendre au plus grave dans les jours à venir" (M12R)

Le Mouvement des 12 revendications (M12R) a interpellé samedi le gouvernement, au cours d'un point de presse, face au "contexte de morosité dont la nation toute entière est plongée".



"Le peuple est asphyxié dans tous les domaines Nous sommes du côté du peuple qui est abandonné, grugé, manipulé et utilisé pour des fins politiques sans lendemain", ont déclaré les membres du Mouvement.



Réagissant aux inondations dans la capitale, le M12R estime que l'on doit s'attendre au plus grave dans les jours à venir.



Il interpelle le gouvernement à assister conséquemment les sinistrés de pluies dans le 7e arrondissement et les autres quartiers, outre les aides alimentaires ; rétablir la bourse des étudiants ; baisser le prix des matières premières ; démanteler les réseaux des mafiosi à la fonction publique qui exigent 1 millions Fcfa pour l'intégration des diplômés ; subventionner le carburant pour les transports urbains et interurbains pour alléger la souffrance des usagers.



Le Mouvement donne un délai de 45 jours franc au gouvernement afin de réaliser et satisfaire à certains points de leurs revendications.



Par ailleurs, le M12R annonce que Natoi Allah Ringar ne fait plus parti de l'équipe dirigeante. Les membres du Mouvement évoquent un abus d'autorité et de pouvoir.