Tchad : inquiet d'une "descente aux enfers", le M12R dénonce des "mesures antisociales"

Le porte-parole du mouvement des 12 revendications a déclaré samedi, au cours d'un point de presse à N'Djamena, que le gouvernement prend "des décisions anti-sociales sans mesures d’accompagnement, causant ainsi une véritable descente aux enfers".



"Les policiers pillent, arnaquent, violent, violentent les paisibles citoyens au nom des mesures barrières sadiques et meurtrières", a estimé Natoi-Allah Ringar.



À ses yeux, "le gouvernement ne doit pas crier pour une aide extérieure en faveur des tchadiens mais il doit rapatrier tout l'argent détourné et versé dans des paradis fiscaux à l'étranger."



"Cet argent des contribuables peut aider à subvenir aux besoins de la population dans la lutte contre le Covid-19", a-t-il précisé.



Selon Natoi-Allah Ringar, "le comité de veille a échoué dans sa mission. Il est actuellement comme un arbre qui cache la forêt. Il est réduit à un groupe de mendiants qui ne sont là que pour quémander auprès des institutions afin d'alimenter la Fondation Grand Cœur qui fait la honte du Tchad à travers sa mendicité à grande échelle."



Le M12R demande au gouvernement de retirer le décret n° 708 (instituant l'état d'urgence sanitaire, Ndlr) qu'il juge "pire que le Covid-19", "impopulaire et très vide de sens", ayant pour seul objectif de "faire vivre l'enfer aux paisibles citoyens tchadiens".



Il exhorte la population à "violer ce décret en répondant à une marche jaune qui sera organisée dans les prochains jours."



Ladite marche consiste à "demander la dissolution de l’Assemblée nationale qui est une coquille vide. (...) Cette marche nous conduit vers la déstabilisation du régime MPS car Deby a failli et met le pays dans l’agonie. La marche jaune sera effective à N’Djamena. Le lieu de départ est le rond-point Chagoua vers le Palais de la démocratie", souligne Natoi-Allah Ringar.



Par ailleurs, le M12R entend porter plainte contre la FGC pour "crime économique au Tchad".



Enfin, il demande la réintégration de la société civile au sein du Cadre national de dialogue politique, et appelle les tchadiens à être unis, à éviter toute division clanique, ethnique et religieuse.