Tchad : inquiétudes sur la possible condamnation à mort de chefs rebelles

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) s'est dit, mercredi, profondément préoccupée par les "préparatifs effectués dans le secret le plus total en vue de juger les anciens responsables de l'opposition armée que sont Hassane Boulmaye, et Yacoub Adam Yacoub demain 6 juin 2019."



D'après la CTDDH, "il s'agit pour les autorités tchadienne de les mettre sous le régime de la fameuse loi anti-terroriste connue pour son caractère liberticide et de les condamner à mort."



Elle rappelle que "ces responsables qui étaient trois au départ avaient fait en 2017 l'objet d'une extradition irrégulière de la part du gouvernement nigérien. Détenus au secret pendant deux ans au cours desquels l'un deux décède en prison à koro Toro suite à des mauvais traitements, ces citoyens tchadiens risquent la peine de mort et une exécution certaine."



La CTDDH, tout en rappelant qu'elle reste opposée à toute conquête du pouvoir par les armes, estime qu'il serait "injustifié de faire tomber ces citoyens sous le coup de la loi anti-terroriste au demeurant cruelle et liberticide".



Bien qu'étant rebelles aux institutions de la République, "vouloir les traiter de terroristes est un amalgame injuste et relève d'une interprétation volontairement fausse des textes en vigueur", souligne le secrétaire général Mahamat Nour Ibedou.



La CTDDH en appelle à la "conscience nationale et interpelle les organisations de défense des droits de l'Homme de part le monde à se mobiliser pour venir au secours de ces tchadiens qui méritent un vrai procès juste et non sujet à une interprétation abusive."