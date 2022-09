Tchad : insalubrité menaçante au marché de Dembé, "soit tu achètes, soit tu meurs de faim"

Au marché de Dembé, dans le 5ème arrondissement, le constat est inquiétant. Les ordures jonchent le sol, au grand bonheur des mouches et insectes, sous le regard passif des passants.



Autre préoccupation : la vente des fruits et légumes à même le sol. Au 21ème siècle, cette pratique devrait être bannie. Cette modernisation ne nécessite pas de grands moyens. C'est d'ailleurs ce qu'avait tenté d'instaurer l'ex-ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibrine Sy (août 2019 - juillet 2020), en équipant les vendeuses de poissons de Dembé : tables, réceptacles et bacs à ordures, gants de travail, blouses, etc.



Les commerçantes renvoient la balle à la mairie car "des taxes sont payées" et "doivent servir à entretenir la salubrité du marché". De leur côté, des agents de la mairie rencontrés aux abords du marché estiment que chacun à son rôle à jouer.



Visiblement agacée, une vendeuse de légumes lance : "soit tu achètes, soit tu meurs de faim", au mépris des risques sanitaires.