Tchad : installation à Am-Timan d'un nouveau délégué de la police du Salamat

Au terme du décret nº893 du 29 novembre 2021, le commissaire divisionnaire de police Djido Sem Dobo est nommé délégué de la police dans la province du Salamat. Il remplace à ce poste le sortant Ousman Cherif Taha.



Le délégué sortant, représenté par le Commissaire Adjid Bichara, a dans son intervention remercié tous ses collaborateurs, plus particulièrement les autorités provinciales qui l'ont aidé à bien mener ses activités, avant d'appeler ses collègues à accorder au délégué entrant la même collaboration dans l'accomplissement de sa noble mission.



« Monsieur le délégué entrant, la province que vous aurez dans un instant la lourde responsabilité de servir en matière de police, est une province aux réalités spécifiques en terme sécuritaire », a ajouté le représentant du délégué sortant.



Installant le nouveau délégué, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam l'a instruit de mettre à contribution ses expériences accumulées pour mériter la confiance des plus hautes autorités placée en sa personne.



Le gouverneur lui a demandé de veiller personnellement à la lutte contre la criminalité organisée notamment le grand banditisme, l'usage et le trafic des stupéfiants, de coordonner et uniformiser les méthodes techniques d'appréhension des malfrats en vue d'améliorer les résultats auxquels il est tenu.



Prenant officiellement service, le délégué entrant Djido Sem Dobo a remercié les plus hautes autorités à leur tête le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno pour l'avoir nommé à cette responsabilité. Il s'engage à remplir pleinement sa mission grâce à l'appui des autorités provinciales et de la collaboration citoyenne de la population.