Tchad : installation d'une coordination communale pour l'accueil du président de transition à Moundou

C'est au cours d'une cérémonie organisée dans la salle de réunion de la mairie à laquelle ont pris part les autorités, le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh et ses proches collaborateurs, les leaders religieux et traditionnels, les leaders d'associations et groupements des jeunes et des femmes de la ville de Moundou et ses environs.



Il s'agit d'un comité composé de 18 membres, avec pour président d'honneur le maire de la ville de Moundou, Nétoloun Julien, et pour coordonnateur, Ngonsara Pascal. Ce dernier a souligné dans son allocution de circonstance qu'il est normal de mettre sur pied ce comité, constitué de toutes les forces vives de la citoyenneté présentes dans la ville de Moundou, afin de réserver un accueil chaleureux au chef de l'Etat.



Il a demandé à ses compatriotes de faire en sorte que l'accueil du chef de l'Etat à Moundou soit une réussite. Le président d'honneur, Nétoloun Julien, a également demandé l'implication de tous pour la réussite de cet accueil.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a encouragé l'initiative avant de souligner que toutes les dispositions sont prises pour que l'accueil du président de transition soit une réussite.



Le but du comité communal pour l'accueil du président à Moundou est de sensibiliser les populations sur la paix et la cohabitation pacifique, ainsi que de mener des activités pour conscientiser les populations sur une transition apaisée.