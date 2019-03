Tchad : installation d'une force mixte pour sécuriser la frontière avec la Libye

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a installé, ce lundi, une force mixte mobile interne dans la province du Tibesti, zone frontalière de la Libye. Elle a pour mission de sécuriser la frontière entre le Tchad et la Libye, lutter contre les trafics, désarmer la province et appliquer les mesures sécuritaires.



La force mixte est composée des éléments de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de la Garde nomade et des éléments des états-majors de l’armée tchadienne.



Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a souligné que les dernières recommandations de chef de l’État, à savoir le désarmement, la traque contre les bandits, les terroristes et surtout le travail que le Gouvernement a entamé au niveau de la frontière avec la Libye, ont besoin d’un suivi.



« Nous avons jugé utile de composer une force. Dans le cadre de la sécurisation de la frontière, nous avons équipé la police à la frontière, ici à Wour, pour faire partie de la force mixte. La plupart des policiers sont les enfants de cette province qui connaissent mieux cette contrée. Je pense que leur présence dans cette force mixte est une nécessité », a expliqué le ministre.



Le ministre est accompagné dans ce déplacement par le gouverneur du Tibesti, Abdraman Ali Mahamat et le chef d’état-major de l’armée de terre 2ème adjoint. Le coordinateur général des forces de défense et de sécurité de Bourkou et du Tibesti, Zakaria Hissen Haggar, le commandant de la Garde nomade du Tchad 2ème adjoint, Ibrahim Abdallah Gog, et le directeur de ressources humaines et du matériel de la Police, Tom Youssouf Boy, font partie de la délégation qui a accompagné le ministre lors de l'installation de la force mixte.



Le centre de commandement de cette nouvelle force mixte est basé à Kouri Bougoudi.