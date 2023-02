Tchad : installation de l’escadron de la gendarmerie de Mangalmé pour mieux sécuriser la population

Le général de division Ismat Issakha Acheikh, directeur général de la Gendarmerie nationale, est en mission à Mangalmé, accompagné du gouverneur de la province du Guéra, Dr Adoum Forteye Amadou et d'autres responsables.



Cette visite a pour but d'installer l'escadron de la gendarmerie de Mangalmé et de rencontrer les forces de l'ordre pour leur donner des consignes claires, afin de mieux sécuriser la population.



Le général a souligné que le président de la République a instruit fermement pour qu'il y ait une approche entre les forces de la sécurité intérieure et la population, pour maintenir la confiance avec la population de la province du Guéra en matière de stabilité, et contrecarrer les conflits intercommunautaires et les conflits agriculteurs-éleveurs.



A cet effet, les moyens roulants ont été mis à la disposition de la gendarmerie de Mangalmé pour mieux assurer la sécurité de la population. L'arrivée du général de division Ismat Issakha Acheikh a été marquée par une revue des troupes. Cette visite a permis aux responsables d'échanger avec les éléments déployés dans la province du Guéra et de leur donner des orientations pour mieux sécuriser la population.



La mise en place de l'escadron de la gendarmerie de Mangalmé est une étape importante pour renforcer la sécurité dans la région.