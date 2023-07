Tchad : installation des nouvelles personnalités à l'ANATS

Dans son discours de circonstance, la directrice générale adjointe, Amouna Ali Sougui, a rappelé l'importance de l'ANATS dans la lutte contre les fraudes documentaires et la sécurisation des actes et des données de l'état civil.



Soulignant les lacunes du système précédent, elle a rappelé le rôle crucial de l'agence dans la préservation de l'intégrité des documents de voyage et autres.



La nouvelle équipe de l'ANATS s'engage à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, en mobilisant toutes les ressources disponibles et en travaillant en étroite collaboration.



La directrice générale adjointe a exprimé sa volonté de contribuer activement à la promotion de l'agence, et a remercié son prédécesseur, Mme Mariam Yosko Hassani, pour son travail acharné et ses réalisations.