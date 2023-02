Tchad : installation du bureau de la CCIAMA dans le département de Fitri

Le nouveau bureau de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat (CCIAMA) du département de Fitri a été installé le 25 février à Yao, dans la province de Batha.



Dans son discours d'installation, le président de la CCIAMA de la province, Alhadj Saleh Goudja, a souligné l'importance de jouer un rôle d'interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé, pour assurer un bon climat des affaires dans la zone de responsabilité de la CCIAMA.



Le préfet de Fitri, Abdraman Moustapha, a également exhorté les membres du nouveau bureau à collaborer étroitement avec les autorités administratives, les commerçants, les services financiers, la jeunesse et les personnes ressources pour la réussite de leur mission.



Il a souligné les riches ressources économiques du département de Fitri qui méritent d'être exploitées et a affirmé que le maintien de la bonne collaboration avec les services pourvoyeurs de recettes de l'État était crucial pour le succès de leur mission.