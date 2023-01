Tchad : installation du nouveau chef de village de Kolon Bagaye, avec l'accord de la population

Le sous-préfet de Kelo Rural, Moussa Togoi Maide, et le chef de la communauté autonome Kolon Bagaye, Bangouda Jules, ont installé ce 30 janvier 2023 le nouveau chef du village de Kolon Bagaye, Bourmoussou, en accord avec la population du village. Cette localité se trouve à 5 km du canton Bayaka et est restée sans guide depuis 2017. Elle compte plus de 400 personnes.



Allemeye Jeremie a été nommé chef par décision 008 signée par le sous-préfet de Kelo Rural le 17 novembre 2022.



Lors de l'installation du nouveau chef, le chef de la communauté autonome, Bangoudang Jules, a exhorté ce dernier à faire preuve de sagesse et à cultiver la paix et la cohabitation pacifique.



De son côté, le sous-préfet de Kelo Rural, Moussa Togoi Maide, a demandé au chef de prendre ses responsabilités et de respecter sa hiérarchie. Il a exhorté la population du village à respecter leur chef en rappelant que "un chef est un chef, il n'y a pas de petit chef".