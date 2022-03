Tchad : installation du nouveau délégué de l’environnement du Salamat

Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a présidé ce jeudi 24 mars 2022, la cérémonie officielle d'installation du nouveau délégué provincial du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable.



Par décret n°0436 du 11 février 2022, portant nomination des délégués provinciaux du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Abdelkhader Mahamat Adam a été nommé délégué provincial dudit ministère, dans la province du Salamat.



Il faut rappeler que le poste y étant vacant depuis plusieurs mois. Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, a au cours de son intervention, exhorté le nouveau délégué à se mettre au travail bien fait, pour aboutir à des résultats crédibles, afin de contribuer au développement de la province singulièrement, et du Tchad, de manière générale.



Prenant service, Abdelkhader Mahamat Adam souligne qu'il s'engage personnellement à apporter sa contribution au développement, avant de remercier les plus hautes autorités du pays, pour la confiance accordée à sa personne.