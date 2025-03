Tchad : installation du nouvel exécutif communal d’Ati

Le préfet du département du Batha Ouest, Mahamat Saleh Adoum Saleh, a procédé ce mercredi 05 mars 2025 à l’installation officielle du nouvel exécutif communal d’Ati, lors d’une cérémonie tenue au sein de ladite commune.



Dans son discours bilan, le maire sortant, Abakar Moussa Kaïdallah, a rappelé que son équipe, en fonction depuis le 19 juin 2019, a assuré la gestion municipale pendant près de six ans.



Malgré des défis financiers et des comportements inciviques, il s’est félicité des avancées réalisées, notamment l’acquisition d’équipements municipaux (bennes, chargeurs, tricycles), la construction d’infrastructures (salle de réunion et magasin), et l’établissement d’un jumelage avec une ville turque. Il a également salué la collaboration fructueuse avec l’administration territoriale et les services déconcentrés de l’État.



Le préfet Mahamat Saleh Adoum Saleh, dans son allocution, a souligné la maturité politique ayant permis l’élection consensuelle du nouvel exécutif communal, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il a encouragé la nouvelle équipe à œuvrer avec engagement et unité, pour le développement de la commune, tout en rappelant leur rôle dans la gestion économique, sociale et environnementale d’Ati.



Prenant la parole, le nouveau maire, Idriss Mahamat Total, membre du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), a exprimé sa gratitude envers son parti et les autorités administratives pour leur confiance. Il a assuré que son équipe travaillera dans la transparence et le respect des règles, tout en maintenant une collaboration étroite avec l’administration territoriale.



L’événement a rassemblé de nombreuses autorités, acteurs locaux et membres de la population, témoignant de l’importance de cette transition pour l’avenir de la ville d’Ati.