Tchad : institut et laboratoire national de santé publique, les projets se précisent

Le ministre de la Santé publique a apporté jeudi des précisions sur les instructions du chef de l'État visant à créer le plus rapidement possible un Institut national de santé publique puis un laboratoire national de santé publique.



"Le système de santé du Tchad comme d’autres pays a montré ses limites face à la pandémie de Covid-19. Cette situation est due à la faiblesse de capacité des services de santé (insuffisance des ressources humaines et équipements, etc.)", a indiqué le ministre Pr. Mahamoud Youssouf Khayal lors d'une interpellation par le député Saleh Kebzabo à l'Assemblée nationale.



Selon lui,, "nous devrons dans l’urgence, à court et moyen terme : créer un Institut national de santé publique du Tchad afin de produire des ressources humaines aux différents échelons du système de santé avec des capacités de générer, compiler, analyser et diffuser l’information et les connaissances nécessaires à la prise des décisions politiques et stratégiques éclairées pour faire face à une éventuelle épidémie de ce genre."



Il a également évoque comme défi le renforcement des capacités du ministère de la Santé publique en matière de formation, de diagnostic, de surveillance et de recherche.



Un laboratoire national de santé publique de type Institut Pasteur



A long terme, il est prévu de créer un laboratoire national de santé publique de type Institut Pasteur. Il travaillera en collaboration avec l’Université de N’Djamena où 20% de ses animateurs sont des enseignants chercheurs qui évoluent à l’Université. "Cela permettra à notre pays de développer la recherche médicale avec ses propres ressources", a précisé le ministre.



"Avec les ressources de Covid-19, nous avons renforcé le système national par le recrutement de plus de 1638 agents déployés dans toutes les provinces, l’augmentation des capacités de diagnostic par l’ouverture des nouveaux laboratoires, les centrales de production d’oxygène, le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux nationaux, l’opérationnalisation de l’hôpital de Farcha avec l’installation d’un scanner et d’autres équipements pour la prise en charge des autres pathologies", a énuméré Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



"Nous n’allons pas baisser les bras pour mettre un terme à l’épidémie", a-t-il assuré.