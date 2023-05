Tchad : intenses recherches pour retrouver les auteurs de l'assassinat d’un entrepreneur

Le véhicule de l'entrepreneur Freddy Djenguemde Djekounreou, tué par balles à N'Djamena le 5 mai, a été retrouvé dans une concession du 1er arrondissement par les forces de sécurité, alors que les auteurs de l'assassinat sont toujours en fuite.



Les dégâts causés sur le véhicule attestent de la violence de l'attaque, et les autorités ont mobilisé différents services de sécurité, tels que la police, la gendarmerie et les renseignements généraux pour retrouver les responsables.



L'entrepreneur a été abattu devant son domicile à Moursal et son véhicule a été volé. Bien que transporté à l'hôpital, il a malheureusement succombé à ses blessures. Cet acte de violence a suscité l'indignation de plusieurs personnes, qui condamnent ce meurtre tragique.