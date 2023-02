Tchad : investigation du ministère de l'Environnement après les allégations d'empoissonnement de poissons

Face à ces allégations, le Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable a pris les choses en main. Il a informé l'opinion nationale et internationale qu'une mission conjointe de la direction de la pêche et du CECOQDA est sur le terrain depuis le 8 février 2023 dans les lacs Léré, Trené, Youé et le long du Chari.



L'objectif de cette mission est de faire un constat de la situation, d'investiguer pour déterminer l'état de santé des poissons et des plans d'eau où ils vivent, mais aussi de procéder à des prélèvements d'échantillons pour analyse afin de déterminer les causes réelles de ce phénomène.



Le Ministère de l'Environnement invite la population à rester calme en attendant les résultats de ces prélèvements.