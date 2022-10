Tchad : "je dis non, non et non", Fatimé Kosseï rejette "l'ingérence" de l'UA sur l'inéligibilité

Fatimé Boukar Kosseï, conseillère à la Présidence et participante au dialogue national, s'oppose à l'ingérence extérieure sur la question de l'éligibilité ou non des autorités de transition aux prochaines élections.



"Je pense que tout tchadien est éligible. Ce n'est pas à l'Union Africaine ou à une main extérieure de décider à notre place. Je dis non, non et non pour l'ingérence extérieure", dit-elle.



Par ailleurs, Fatimé Boukar Kosseï préconise que le premier ministre soit nommé par le chef de l'État plutôt que désigné par la plénière pour la suite de la transition.