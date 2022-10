Tchad : "je recommande une gestion autonome des ressources"

Woualkam Moussa Mahmane, participant au dialogue national au titre de la diaspora tchadienne au Niger, estime que "la démocratie doit émaner du peuple". Ainsi, il recommande "un État unitaire avec une décentralisation en profondeur et une gestion autonome des ressources".



"Quand on va dans une région ou dans une province, il y a des ressources minières. Ces populations doivent bénéficier de ça et être à l'abri du manque d'eau, d'électricité", relève l'intervenant.