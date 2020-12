Tchad : "je suis étonné qu'on achète du Nido alors que nous avons beaucoup de lait"

"Avec la faim, on ne peut rien faire. La faim est classée parmi les cinq situations où l'Homme est immunodéprimé (...) Une personne affamée a tous les problèmes du monde. Il n'a pas de système de défense et il est fragile. Pour un rien du tout il peut tomber malade et en souffrir. Ces enfants que nous voyons qui parcourent les rues, ce sont des enfants qui sont dénutris. À cause de la faim, beaucoup de maladies se développent et nous n'arrivons pas à combattre. Lutter contre la faim c'est lutter contre les maladies".

Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, s'est exprimé la semaine dernière sur les défis du Tchad au plan nutritionnel et les conséquences de la malnutrition, au cours du lancement par le restaurant N'Djamena Food du projet "J'achète, je contribue" visant à nourrir les démunis.Dr. Djiddi Ali Sougoudi a estimé que la faim est un "véritable fléau", évoquant les conséquences sur la santé publique :​"On a beaucoup d'aliments mais on ne sait pas préparer. Au Tchad, c'est notre drame. Un pays qui a tant d'animaux, tant de viandes, tant de protéines, on a des gens qui meurent de troubles protéino-énergétiques. C'est extraordinaire et c'est inadmissible", a déclaré le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale.Dr. Djiddi Ali Sougoudi déplore le manque de transformation des produits locaux, une situation qui profite aux importations extérieures :De l'avis du membre du gouvernement, le pays doit privilégier les aliments locaux qui sont très énergétiques :