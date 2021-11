Tchad : jeu de cartes, un passe-temps ou simple loisir

Le jeu de cartes devient de plus en plus le quotidien des jeunes Tchadiens. A deux, quatre ou au nombre de six, ces jeunes passent de leur temps autour de la table. Il s’agit d’une partie de loisir, un simple passe-temps. Assis dans un tapis à multiples couleurs, un groupe de jeunes joue aux cartes.



Sous un hangar de fortune, les éclats de voix fusent de partout. Des échanges de regard, accompagnés de petits messages entre les joueurs, démontrent le niveau de passion à ce jeu de hasard. Entre temps, les cartes de couleur noire défilent au milieu des joueurs. Généralement, le jeu de cartes s’effectue entre deux à quatre personnes, voir même six personnes. Patcha Dieudonné est féru de jeux de carte. C'est devant sa concession qu'un nombre important de jeunes passe leur journée.



« Quand je ne pars pas au travail, je passe tout le temps à jouer, c'est en même temps une distraction pour moi », dit-il. « Quand je suis autour de ce jeu avec mes amis, la journée passe aussi vite. Je suis vraiment galvanisé », explique Salim Adam. Dans ce lieu, ce ne sont pas seulement les jeunes, il y a des personnes âgées, des élèves et des agents de l'État. Certains passionnés quittent d'un quartier à un autre, à la recherche d'une équipe, disent-il à leur niveau.



Dans certaines contrées, il existe des compétitions mettant au prise plusieurs quartiers. « Comme j'écoute souvent les gens parler de votre équipe de jeu, je suis venu pour gagner », se justifie Justin Alia. Au-delà de ces adeptes, il y a des assistants qui n'hésitent pas de rappeler à l'ordre les joueurs. « Je ne joue pas. Mais, je viens profiter de l'humeur qui règne autour du jeu et des informations de la journée », ajoute un assistant. Plus qu’un simple loisir, le jeu de cartes semble devenir un véritable endroit de sociabilité.