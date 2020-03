Tchad : jeunes et femmes, comment les impliquer davantage dans la gouvernance ?

S'adressant aux participants, Béramgoto Mougabé rappelle qu'ils ont été choisis pour prendre part à cette série d'activités à cause de leur influence dans la société, et par leur disposition à impulser une nouvelle dynamique dans un rôle de plus en plus croissant des femmes et des jeunes dans les questions de gouvernance locale et de la consolidation de la paix.



"Je veux croire que votre présence marque votre engagement à assumer le porte flambeau de cette thématique", a-t-il conclu.



Lançant officiellement l'atelier, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Ngana Djékila, a signifié que ce projet est en complète harmonie avec les politiques et programmes stratégiques du Tchad.