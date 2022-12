Tchad : journalistes et forces de l'ordre échangent sur leur relation

L'Union des journalistes tchadiens (UJT), en partenariat avec l’Unesco, organise du 20 au 21 décembre 2022, un atelier d'échanges sur les relations professionnelles entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité, afin de booster le débat sur l'accès à l'information au Tchad.

Ledit atelier a été lancé ce 20 décembre 2022, à la bibliothèque nationale.



L'objectif de cet atelier d'échanges est de permettre aux journalistes, éléments des FDS et administrateurs publics, d'échanger sur des thèmes d'actualité aussi riches tels que : « les risques et défis rencontrés par les journalistes sur le terrain ; la sécurité des journalistes dans la situation de crise ; le rapport entre journalistes et FDS, la promotion de la collaboration entre media, les FDS et les magistrats ; le rôle du journaliste dans un système démocratique, etc. ».



« Les journalistes tchadiens travaillent dans des conditions difficiles. Ils font souvent d'arrestations, de harcèlement et des maltraitances par certains éléments des forces de défense et de sécurité, leur reprochant d'animer la tension et la haine », s'indigne, Abbas Mahamoud Tahir, président de l'UJT.



Il ajoute que « les autorités administratives coopèrent très peu ou pas avec les médias, faisant de l'accès à l'information officielle une opacité qui, face à la nécessité d'informer la population, laisse libre cours à des pratiques journalistiques non éthiques ». « Les médias tchadiens, très peu viables économiquement, se trouvent dans une situation de vulnérabilité exacerbée par les effets des crises sanitaires, financières et politiques.



Une grande majorité des journalistes exerçant dans les médias tchadiens ne disposent pas d'importantes connaissances de base qui peuvent conduire à des pratiques professionnelles qui fragilisent leur protection et leur sécurité, ne pouvant être effectives sans la contribution des forces de défense et de sécurité », conclut-il.



« La collaboration entre les Forces de Défense et de Sécurité et les journalistes n'est pas toujours aisée sur le terrain. Il fallait bien qu'un jour ces deux acteurs dialoguent, travaillent sur le terrain en parfaite intelligence, sans que l'une des parties n'entrave le travail de l'autre », explique, le représentant du président de la Haute autorité de médias et de l'audiovisuel (HAMA), Laoro Gondjé.



Il estime qu'à travers cet atelier, l'UJT et l’Unesco offrent l'opportunité « tant recherchée aux forces de défense et de sécurité et aux professionnels des médias de se retrouver pour discuter et voir ce qu'ils pourraient mettre en place, pour que, quand les deux parties se retrouvent sur le terrain, chacune d'elle puisse faire son travail, sans aucune animosité, aucune tension provenant de l'une ou l'autre partie ».



Cet atelier d'échanges entre journalistes et FDS se tient dans contexte national marqué par plusieurs atteintes aux hommes de médias, liées à l'exercice de leur métier.