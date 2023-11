Tchad : journée de réflexion sur la question foncière et domaniale au Batha

Le consortium de quatre organisations, à savoir : ODIL, ACAT-TCHAD, ATAHS et CONDIRECT, a organisé une journée de réflexion et de sensibilisation sur la question foncière et domaniale, ce lundi 27 novembre 2023 à Ati.



C’est à travers le projet renforcement des capacités des organisations locales à la prévention des conflits fonciers et en promotion des droits de tous à l’accès à la terre, avec l'appui financier de l'Union Européenne.



Cette journée a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Batha, et ses proches collaborateurs et les leaders locales. L'objectif recherché est le respect des droits et libertés humaines qui est un tributaire de la connaissance par l'opinion des situations des victimes existantes, et de la pression exercée par différents acteurs appelant à la justice et aux réparations.



Les acteurs locaux qui ont été formés à cette tâche, vont révéler professionnellement les cas, tout en garantissant leurs propres sécurités.



Pour le chargé de suivi et évaluation du projet, Benoudji Absalom, cette journée permet de créer des cadres de réflexion pour écouter les leaders communautaires, traditionnels ou religieuses et les responsables administratifs locaux afin de recueillir leurs savoir-faire en gestion des questions foncières ou domaniales litigieuses.



Il a souligné que cette activité a été mise en œuvre par l'équipe pilotage du projet, en collaboration avec l'observatoire nationale du foncier, les services techniques du ministère de l’Aménagement du territoire, du ministère de l’Agriculture, du ministère de l'Hydraulique.



Dans son discours de lancement de la journée de réflexion et de sensibilisation, le gouverneur de la province du Batha, Ahamat Goukouni Mourali, a relevé que cette sensibilisation va permettre de susciter des bénéficiaires, l’intérêt de connaître les documents domaniaux, fonciers qui garantissent les droits et la sécurité de leurs propriétés ou héritages lignagères.



Cette campagne concerne quatre province, à savoir : Bahar-El Gazel, Bourkou, Batha et Wadi-Fira.