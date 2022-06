Tchad : l'AAE baisse les rideaux sur sa 89e session du conseil scientifique et technique

Depuis plus 2 ans, c'est pour la première fois que les membres de l'AAE se retrouvent en presentiel, Covid-19 oblige. C'est dans une convivialité totale que se sont retrouvés les différents délégués en durant 4 jours, pour échanger sur les questions relatives à la vie de l'association et au secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique.



Au centre des débats, le thème suivant : "défis environnementaux et changements climatiques : quelle gestion des ressources en eau et d'assainissement pour l'accès universel aux services en Afrique".



La directrice générale de la STE, Koubra Hisseine Itno, par ailleurs présidente du comité d'organisation, a rappelé que la session a permis aux participants de passer en revue tous les défis liés à l'eau qui laissent en marge et privent bon nombre des populations de services essentiels d'eau et d'assainissement, afin de rechercher les meilleurs façons et stratégies pour inverser la tendance et améliorer la situation.



"La situation a permis également d'échanger avec nos partenaires, constructeurs d'équipements et innovateurs, en vue de trouver des solutions innovantes et efficientes pour notre continent", a poursuivi la directrice.



La 89ème session du conseil scientifique et technique de l'AAE a été sanctionnée par plusieurs recommandations et conclusions. Elles ont été remises à la mi-journée au président de la République Mahamat Idriss Déby Itno, au cours d'une rencontre à la Présidence.



Quant à la 90ème session prochaine, elle prévue en novembre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire.