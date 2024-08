Tchad : l'AARMOC appelle à une action concrète pour assurer l'application de l'ordonnance sur la parité

Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet GAGOT-Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte, soutenu par Oxfam, CNCPRT et ACORD Tchad, et financé par l'Union Européenne.



Le projet vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile pour promouvoir une gouvernance efficace et un développement inclusif et durable au Tchad.



Mondounouba Thérèse, secrétaire comptable de l'AARMOC, a rappelé que l'ordonnance impose un quota de 30 % de femmes dans les fonctions nominatives et électives, avec un décret d'application signé le 5 mars 2021.



L'AARMOC insiste sur la nécessité d'appliquer rigoureusement cette ordonnance dans toutes les instances décisionnelles pour lutter contre les inégalités de genre et offrir des opportunités égales aux femmes.



Il est impératif que les autorités, notamment le président de la République, mettent en œuvre des mesures concrètes, telles que des quotas de représentation, des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités.

Le plaidoyer vise à garantir que les femmes aient une représentation adéquate dans les fonctions publiques et électives, contribuant ainsi à une société plus équitable.