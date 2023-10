Tchad : l’AATT s’engage pour l’égalité des genres et l’économie numérique

L'Association Awine Tchad Tech (AATT) a tenu sa cérémonie de lancement officiel le samedi 7 octobre 2023 à l'ONAMA. Cette association vise à contribuer aux 17 objectifs de développement durable des Nations-Unies, à promouvoir l'économie numérique, à soutenir l'Agenda 2063 de l'Union africaine et à lutter contre les Violences Basées sur le Genre dans le cyberespace. Elle s'engage également à promouvoir la parité homme-femme dans les domaines scientifiques et technologiques, tout en encourageant le bilinguisme dans le domaine des TIC au Tchad.



Ayoub Mahamat, président du comité d'organisation de la cérémonie de lancement, a expliqué que l'AATT est née de la volonté d'une jeunesse engagée qui croit au potentiel des femmes et des filles dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il a souligné que l'association vise à éduquer, former et inspirer la prochaine génération de femmes leaders dans ce secteur.



La présidente de l'Association Awine Tchad Tech, Herdeï Haroun Guet, a mis en avant l'importance d'encourager les femmes et les filles à s'impliquer dans les TIC. Elle a souligné que les technologies de l'information et de la communication facilitent l'accès à l'éducation, aux services de santé, et favorisent la participation économique et civique des femmes. Selon elle, ces nouvelles technologies peuvent également être une source de revenus pour les femmes tout en renforçant leur voix et leur influence.