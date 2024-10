Tchad : l’ACAD organise un atelier sur les techniques de communication et les stratégies de plaidoyer à Sarh

Dans le cadre du projet ambitieux « Jeunesse en Action pour l'Avenir du Tchad », initié dans la province du Moyen-Chari, l’association Action des Coopératives pour l’Appui au Développement du Tchad (ACAD), en partenariat avec l'ONG ACRA, organise depuis le 28 octobre 2024, un atelier d’échange axé autour du thème, « Technique de communication et les stratégies de plaidoyer ». C’est à l’intention de quelques organisations des jeunes de la ville de Sarh.



L’objectif de cet atelier d’échange est de permettre aux jeunes leaders des différentes associations de la ville de Sarh, de jouer un rôle clé dans la construction de leur avenir, tout en unissant leurs forces, afin de mener des activités qui peuvent contribuer à un changement positif.



Le coordonnateur de l’association Action des Coopératives pour l’Appui au Développement du Tchad, Djimbétinan Caleb a souligné qu’à travers des initiatives de communication efficaces et des stratégies de plaidoyer, les jeunes peuvent véritablement s'engagent à défendre leurs droits et à participer activement aux développement socioéconomique de la province.



Pour le représentant de l’ONG ACRA, Asra Essaie, le réel problème des organisations des jeunes au Tchad, c’est celui de la communication. Il demande aux jeunes de changer leur comportement, et d’être au-devant de la scène, afin de promouvoir le changement. Il faut noter que cet atelier d’échange prend le 29 octobre 2024.