Tchad : l’ACAPP sensibilise les habitants de Moursal à voter au référendum constitutionnel

Les membres de cette association se sont tout d'abord réunis au sein de leur siège, situé dans le quartier Moursal. Par la suite, ils se sont mis en rang par deux, tous habillés de t-shirts blancs sur lesquels on pouvait lire : "Le vote est un devoir civique", avant de se rendre dans le bureau de vote le plus proche.



Marchant en direction du bureau de vote en rang serré, les jeunes membres de l'ACAPP n'ont pas dissimulé leur soutien à la forme d'État unitaire puisque tous scandaient "OUI". Ainsi, cette association à but non lucratif a clairement démontré son engagement envers la participation civique et le renforcement de la société.



Cette initiative souligne l'importance pour les jeunes citoyens engagés non seulement d'exercer leur droit démocratique mais aussi d'être actifs et visibles dans la promotion des valeurs civiques. L'action menée par l'ACAPP témoigne du rôle essentiel que jouent ces associations pour encourager une participation citoyenne active et contribuer au développement social et politique.