Tchad : l'ACRED lance un atelier sur le régime électoral et l'observation des élections

Le 17 avril 2024, l'Association Citoyenne pour la Réussite des Élections au Tchad (ACRED) a organisé un atelier de renforcement des capacités dans la salle du CEFOD, centré sur le thème : « Régime électoral et observation des élections ».



Le vice-président, Mouaguirmbaye Tychique, a souligné l'importance de cette formation, alors que le Tchad aborde la dernière phase de la transition avec l'organisation prochaine de différentes élections. « Il est du devoir de chaque citoyen de contribuer à ce processus pour garantir un retour à l'ordre constitutionnel dans un climat social apaisé », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, il a affirmé que l'ACRED qui a pour objectif principal de contribuer efficacement à la réussite des futures élections, a tenu à organiser cette session pour ses membres. L'atelier vise à fournir les outils nécessaires pour une participation effective et informée à l'organisation d'élections véritablement démocratiques au Tchad.



Le vice-président a exhorté tous les participants à être attentifs et actifs afin qu’à l'issue de cette session, chacun se sente préparé et équipé pour appliquer les connaissances acquises.



Il a également lancé un appel vibrant aux divers partenaires, y compris le gouvernement, l'ANGE et d'autres, pour qu'ils fournissent un soutien technique, matériel et financier nécessaire à l'ACRED, pour jouer pleinement son rôle durant ces élections.



Mouaguirmbaye Tychique a rendu hommage aux membres du bureau de l'ACRED pour leur détermination et leur sens de la responsabilité qui ont permis l'organisation de cette formation, la première dans l'histoire de cette jeune association créée il y a quelques mois. Il a salué cet effort et encouragé tous les membres à rester unis et à maintenir cet élan pour les actions futures.