Tchad : l'ACSST lance son premier colloque scientifique axé sur la renaissance de la recherche en santé

La cérémonie d'ouverture de ce colloque a eu lieu dans les locaux du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) La Renaissance de N'Djamena.



Dans son discours de circonstance, le président de l'ACST, Dr Djelassem Ferdinand, a déclaré que son association de recherche scientifique a pour but de créer un cadre propice pour stimuler les jeunes Tchadiens à atteindre ce but. Il a également mentionné que de nombreuses manifestations scientifiques ont été organisées. Il a souligné qu'en 2023, trois séminaires de formation ont été organisés au profit des jeunes, parmi lesquels la journée scientifique pour la Santé au Tchad (ACST). Selon lui, ces différentes formations à l'université de N'Djamena ont capitalisé des crédits, et donc la première promotion soutiendra d'ici décembre son doctorat (PhD).



Le directeur du CHU, Dr Siniki Fandebnet, a salué l'initiative de ce colloque sur la valorisation des travaux de recherche par l'ACST. Il a souligné que cet événement est une occasion unique de mettre en avant les avancées et les découvertes réalisées par les jeunes chercheurs et les seniors dans le domaine de la santé.